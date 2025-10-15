En el corazón de nuestra comunidad florece un emprendimiento lleno de sabor, dedicación y propósito: Vickie’s Sweets, un negocio local de postres y picaderas fundado por Vikiana Pérez. Su historia es una muestra inspiradora de cómo la pasión, la perseverancia y el deseo de servir pueden convertir los sueños en realidad.

De una tradición familiar a un sueño hecho empresa

La historia de Vickie’s Sweets comenzó en casa, con la madre de Vikiana, quien elaboraba postres para familiares y amigos. Lo que inició como una tradición familiar se transformó en un proyecto con visión emprendedora. Motivada por el cariño y la confianza de los clientes de su madre, Vikiana decidió continuar el legado y llevar los sabores dominicanos a un público más amplio.

Su principal inspiración proviene precisamente de la repostería tradicional dominicana, con recetas que evocan recuerdos, celebraciones y unión familiar.

Sabores que conquistan

Vickie’s Sweets ofrece una amplia variedad de postres típicos dominicanos, entre ellos bizcochos, tres leches, postres de batata, coco, majarete y coconetes.

Además, el negocio ha ampliado su oferta con deliciosas picaderas saladas, como pastelillos de pollo o de guayaba con queso y empanadas de queso o pollo. Próximamente se sumarán nuevas opciones para satisfacer a todos los gustos.

Un negocio en movimiento

Más allá del sabor, Vickie’s Sweets se distingue por su cercanía con la comunidad. Gracias a su carrito móvil, Vikiana y su equipo pueden trasladarse a distintos lugares para atender pedidos y eventos. Ofrecen postres personalizados (custom cakes) para bodas, cumpleaños y toda clase de celebraciones, convirtiéndose en cómplices de momentos memorables.

Trabajo en equipo y espíritu solidario

Vikiana no está sola en este dulce camino. Isabela Rizo forma parte del equipo y colabora activamente en las labores diarias del negocio. Las expresiones para Impacto se realizaron mientras ella ofrecía sus delicias desde las instalaciones de Esperanza. En su participación más reciente, la mitad de las ventas fueron destinadas a apoyar a los estudiantes de Esperanza, ya que uno de sus motivaciones principales es poder donar parte de sus ingresos a causas comunitarias.

A largo plazo, Vikiana sueña con tener su propio local y ofrecer talleres para niños, fomentando el aprendizaje y el espíritu emprendedor desde temprana edad.

Entre desafíos y esperanza

Como muchos pequeños negocios, el principal reto de Vickie’s Sweets ha sido la falta de fondos. Sin embargo, Vikiana mantiene su fe intacta y trabaja arduamente, incluso hasta altas horas de la noche, convencida de que el esfuerzo constante traerá resultados.

“No es fácil, pero nunca hay que rendirse. Hay que darse a conocer, perder la timidez y seguir adelante. Poco a poco se crece, y aquí estamos para servir a nuestra comunidad”, expresa con emoción.

Por eso, comprometidos con el crecimiento y el bienestar de esta comunidad, desde este medio se subraya la importancia de apoyar a los talentos y emprendimientos locales, y hacemos eco al lema: ¡Apoya lo local!

Vickie’s Sweets. Instagram: @vickies_sweets. Teléfono/WhatsApp: 267-939-0341 (WhatsApp es la opción preferencial).