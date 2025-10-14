Filadelfia, PA – Este miércoles, el emblemático LOVE Park se convertirá en el epicentro de la celebración cultural latina con un concierto al aire libre que marcará el cierre oficial del Mes de la Herencia Hispana. A partir de las 5:30 p.m., residentes, visitantes y familias podrán disfrutar de una tarde llena de música, diversidad y orgullo comunitario.

El evento, organizado por Gente de Venezuela PHL y Philly Alternativo, con el patrocinio de la Oficina de Participación Latina de la Ciudad de Filadelfia, reunirá a una selección de artistas locales que representan la riqueza musical de América Latina. Entre los talentos que subirán al escenario se encuentran Patricio Acevedo (Chile), La Guagua 47 – Luis Bonilla (Puerto Rico), Udini La Voz (Panamá), Serene Salina’s (Cuba), Mauricio Mercado – Ñuuxakum (México), Parceros Band (Colombia) y Leo Gruber (Venezuela).

Cada presentación ofrecerá una muestra única de los ritmos y estilos que conforman el mosaico cultural latino presente en Filadelfia, desde la salsa y el reguetón hasta el folclore andino y el rock alternativo.

El gran cierre estará a cargo de La Guagua 47, que promete una actuación cargada de energía, sabor y conexión con la comunidad. Este grupo, conocido por su fusión de géneros y mensajes sociales, será el broche de oro de una jornada que celebra no solo la música, sino también la identidad y el legado latino.

Más que un espectáculo, el concierto busca ser un espacio de encuentro y celebración para todos los que forman parte de la vibrante comunidad hispana de la ciudad. LOVE Park, con su icónica escultura y ubicación céntrica, será el escenario perfecto para esta fiesta cultural.