Anuncian la reapertura de El Morro y el Castillo San Cristóbal y continuidad de El Yunque

San Juan.- El Gobierno anunció este martes la próxima reapertura de El Morro y el Castillo San Cristóbal, y la continuidad de operaciones del Bosque Nacional El Yunque, que se vieron afectados por el cierre del Gobierno federal.

La reapertura se hace posible gracias a un esfuerzo liderado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), en colaboración con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), el Servicio de Parques Nacionales (NPS) y el Servicio Forestal (USFS) del Departamento de Agricultura Federal.

La inversión de $486,926.40, proyectada para un período de 30 días calendario, cubrirá los gastos operacionales y de nómina necesarios para mantener abiertos los parques y áreas recreativas.

El objetivo de esta alianza es garantizar la continuidad de operaciones en tres de los lugares más emblemáticos y visitados por turistas locales e internacionales.

«Estamos conscientes de que se avecina nuestra temporada pico, por lo que, en cumplimiento con nuestros trabajos para impulsar el desarrollo económico y con ofrecer la experiencia turística de primer nivel que distingue a Puerto Rico, tomamos la iniciativa de designar fondos para garantizar que los visitantes puedan disfrutar de nuestra historia, naturaleza y cultura», expresó la gobernadora Jenniffer González.

Por su parte, la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, destacó que esta medida se ha tomado debido a la importancia de estos lugares para la industria turística de la isla.

«No solo son íconos culturales y naturales, sino también motores económicos. Tan solo el Sitio Histórico Nacional de San Juan recibió más de 1.3 millones de visitantes en 2024, quienes generaron un impacto económico estimado en $229 millones», detalló Robles Cancel.

La reapertura de El Morro y el Castillo San Cristóbal sucederá entre jueves y viernes de esta semana.

Según datos suministrados por el Servicio Forestal de Estados Unidos, El Portal del Bosque Nacional El Yunque, recibe más de 250.000 visitas anualmente, de los cuales el 60 % son viajeros del exterior y un 40 % locales.

Con la colaboración de la CTPR, se asegura que $93 mil vayan directamente a los gastos de nómina, permitiendo la continuidad de las operaciones.