Cada tres años desde 1986, el Banco de Pagos Internacionales, el banco de los bancos centrales con sede en Basilea, Suiza, publica los resultados de la encuesta trianual sobre los mercados de divisas. La encuesta se basa en datos para abril, proporcionados por 52 bancos centrales y otras autoridades, recopilados en más de 1,100 bancos. OTC foreign exchange turnover in April 2025.

En abril de 2025, las transacciones extrabursátiles (over-the-counter) en divisas por día llegaron a $9.6 billones (12 ceros), un aumento de 28 por ciento desde $7.5 billones en abril de 2022. Como contraste, el comercio internacional global en bienes y servicios en 2024 llegó a $33 billones, con $25 billones, 75 por ciento en bienes y $8 billones, 25 por ciento en servicios. O sea, en un solo día, las transacciones en divisas alcanzaron casi un tercio de todos los bienes y servicios comercializados en un año.

En abril de 2025, el dólar de Estados Unidos continuó siendo la moneda dominante, al estar en un lado de casi 90 por ciento de todas las transacciones en divisas, un aumento desde 88.4 por ciento en 2022. El dólar fue seguido por el euro con 28.9 por ciento, una disminución desde 32.3 por ciento en 2019. En tercer lugar, el yen japonés con 16.8 por ciento permaneció igual que en 2019.

En 2025, muy por debajo quedan las siguientes tres monedas más utilizadas. La libra esterlina disminuyó a 10.2 por ciento desde 13 por ciento en 2016. El renminbi de China aumentó a 8.5 por ciento, mientras que el franco suizo aumentó a 6.4 por ciento.

Las transacciones en divisas en 2025 continuaron concentradas en cuatro principales centros financieros, con el Reino Unido en primer lugar con 38 por ciento, seguido por Estados Unidos con 19 por ciento. La participación de Singapur aumentó a 11.8 por ciento, mientras que Hong Kong siguió igual con 7.0 por ciento.

*Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.