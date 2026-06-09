HARRISBURG.— El diputado estatal Greg Scott, demócrata por el condado de Montgomery, anunció hoy que la Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó su proyecto de ley para prohibir los PFAS tóxicos —conocidos como «sustancias químicas eternas»— en los productos de consumo de uso frecuente en Pensilvania.

Los PFAS, o sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas, son sustancias químicas sintéticas relacionadas con una serie de graves riesgos para la salud, entre los que se incluyen el cáncer, la supresión del sistema inmunológico, la hipertensión relacionada con el embarazo, la reducción de la fertilidad y más. El proyecto de ley 2145 de la Cámara prohibiría el uso de PFAS en la fabricación de muchos productos domésticos de uso diario, incluyendo cosméticos, hilo dental, productos para bebés y niños, y toallas sanitarias y tampones.

Según Scott, el hecho de que se preste especial atención a los cosméticos, el hilo dental, los productos menstruales y muchos productos destinados al cuidado de niños y bebés se debe a que se utilizan a diario y están en contacto directo con la piel.

«La legislatura de Pensilvania ha estado tomando medidas para reducir la exposición a los PFAS en diversas situaciones, y me enorgullece ver que mi proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara de Representantes en nuestro último paso para proteger a nuestros residentes de estas sustancias químicas nocivas», afirmó Scott. «Si seguimos permitiendo que se utilicen sustancias tóxicas en productos destinados a las zonas más sensibles de nuestra piel, o en productos que usan a diario los bebés, no estamos protegiendo a los habitantes de Pensilvania. A lo largo de toda una vida de uso, el riesgo de complicaciones de salud es demasiado significativo».

«Este proyecto de ley se centra en un grupo específico de productos de consumo que, según los expertos del sector, presentan un alto índice de exposición a los PFAS», afirmó Scott. «Espero que sirva como punto de partida para futuras leyes que reduzcan aún más la exposición a los PFAS en el estado».

El proyecto de ley 2145 de la Cámara de Representantes pasa ahora al Senado estatal para su consideración

A principios de esta sesión legislativa, la Cámara de Representantes también aprobó el proyecto de ley H.B. 1261 para prohibir el uso de espumas contra incendios que contengan PFAS y exigir a los fabricantes de equipos contra incendios que indiquen claramente en las etiquetas cuando dichos equipos contengan sustancias químicas PFAS añadidas. Scott colaboró en la redacción de esta legislación.