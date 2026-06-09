Ante la llegada de algunos de los eventos deportivos y culturales más importantes del país, el Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT) anunció el lanzamiento de una página especial de información vial en tiempo real para ayudar a residentes y visitantes a planificar sus desplazamientos hacia las actividades que se celebrarán este año en Filadelfia.

El nuevo portal, disponible en https://www.511PA.com/PhillyEvents, forma parte de la plataforma de información para viajeros 511PA y ofrece herramientas específicas para quienes asistirán a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el FIFA Fan Festival™, la Semana del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas (MLB All-Star Week) y los eventos organizados por America250PA.

Según PennDOT, la página permitirá monitorear las condiciones del tráfico en las principales rutas de acceso a los eventos, consultar tiempos promedio de viaje y acceder a información actualizada sobre incidentes, obras de construcción, velocidad del tránsito y cámaras de tráfico en tiempo real.

“Recibir estos importantes eventos en Filadelfia es motivo de gran entusiasmo, y el departamento está utilizando todas las herramientas posibles para minimizar la congestión vehicular y promover viajes seguros proporcionando a los conductores la mayor cantidad de información posible”, afirmó el secretario de Transporte de Pensilvania, Mike Carroll.

Además de los mapas interactivos, el portal incluye consejos de viaje y enlaces a recursos útiles para cada evento. Los usuarios también podrán consultar información en tiempo real del sistema de transporte público SEPTA, incluyendo el estado del servicio y los próximos horarios de salida.

Más cámaras y señalización para gestionar el tráfico

Como parte del operativo especial, PennDOT instalará y activará 40 cámaras adicionales en la región de Filadelfia para reforzar el monitoreo de las condiciones del tránsito durante los eventos de verano. Asimismo, se desplegarán 32 paneles electrónicos de mensajería variable para orientar a los conductores y difundir información actualizada sobre las rutas.

La función “My Routes” de 511PA también incorporará puntos de interés especiales relacionados con los eventos, facilitando a los usuarios la planificación de sus trayectos.

El Centro Regional de Gestión del Tráfico del Sureste de Pensilvania trabajará coordinadamente con autoridades de Delaware, Nueva Jersey, la Ciudad de Filadelfia, el Complejo Deportivo de Filadelfia, SEPTA y otras agencias de transporte para supervisar y gestionar el flujo vehicular durante la temporada de eventos.

Prepararse antes de salir

PennDOT recomienda a los conductores que planeen sus viajes con anticipación y estén preparados para posibles cambios en los patrones de circulación, tráfico lento o detenido y un aumento significativo del tránsito peatonal en las zonas cercanas a los eventos.

Los viajeros pueden consultar las condiciones actualizadas de las carreteras a través de https://www.511PA.com, un servicio gratuito disponible las 24 horas del día que ofrece alertas de tráfico, pronósticos meteorológicos, información sobre velocidades de circulación y acceso a más de 1,200 cámaras de tráfico en todo el estado.

La plataforma también está disponible mediante aplicaciones para dispositivos iPhone y Android, llamando al 5-1-1 o a través de las alertas regionales publicadas en las redes sociales de 511PA.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la administración para fortalecer la infraestructura turística y de transporte del estado, con el objetivo de mejorar la movilidad, impulsar la economía local y garantizar una experiencia segura para los millones de visitantes que se espera lleguen a Filadelfia durante los próximos grandes eventos nacionales e internacionales.