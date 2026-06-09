Autoridades y líderes comunitarios celebran la apertura del nuevo centro, enfocado en fortalecer comunidades más saludables y seguras.

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle L. Parker, anunció el pasado 8 de junio, la apertura oficial del Kensington Wellness Support Center (KWSC), un nuevo centro integral diseñado para atender de manera coordinada las necesidades de salud, seguridad y bienestar en la comunidad. Este innovador espacio incluye la primera Sala Judicial de Bienestar Vecinal (Neighborhood Wellness Court) dedicada en el área.

El centro funcionará como punto de entrada al sistema de servicios de bienestar de la ciudad, ofreciendo acceso inmediato y en un solo lugar a atención médica, asesoría legal, tratamiento para adicciones, apoyo en vivienda y servicios de salud conductual. La iniciativa busca responder de manera más efectiva a los desafíos complejos que enfrenta la comunidad de Kensington.

“Desde que asumí como la alcaldesa número 100 de Filadelfia, me comprometí a abordar los desafíos interconectados que enfrentan nuestras comunidades, con la seguridad pública y el bienestar como prioridades”, expresó Parker. “Este centro reúne servicios esenciales en un solo lugar para dar a las personas la mejor oportunidad de iniciar su camino hacia la recuperación”.

La Sala Judicial de Bienestar Vecinal, creada en enero de 2025, es un programa piloto innovador que permite la derivación el mismo día hacia tratamiento para personas arrestadas por delitos menores relacionados con drogas. Los participantes pueden recibir atención médica especializada, evaluaciones sociales y comparecer ante un juez el mismo día, todo dentro de la misma instalación.

Ubicado en la intersección de B Street y Lehigh Avenue, el centro opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, integrando servicios de múltiples agencias y organizaciones. Según el director de Seguridad Pública, Adam N. Geer, en 2025 cerca de 5,000 personas fueron atendidas en el KWSC, de las cuales aproximadamente la mitad logró conectarse directamente con servicios. Además, tres de cada cuatro personas llevadas a la corte de bienestar reciben apoyo y seguimiento.

El Kensington Wellness Support Center ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo atención médica inmediata con tratamiento para trastornos por uso de sustancias, apoyo en salud mental y conductual, asistencia legal, evaluación de vivienda y acceso a alimentos, ropa y duchas. En las próximas semanas también se abrirá un nuevo espacio dedicado a servicios para personas sin hogar dentro del propio edificio.

El proyecto es el resultado de una colaboración interinstitucional entre el Departamento de Policía de Filadelfia, el Departamento de Salud Conductual, la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar, Penn Medicine, Merakey, y diversas organizaciones legales y comunitarias.

La concejal Quetcy Lozada destacó la importancia de este esfuerzo conjunto. “Kensington necesitaba un plan coordinado, y este centro representa un paso tangible hacia la recuperación y estabilidad del vecindario”, señaló.

Por su parte, el juez administrativo Joffie C. Pittman III subrayó que el centro representa una inversión en el bienestar, la dignidad y el futuro de las personas más vulnerables.

Expertos y socios del proyecto también resaltaron el enfoque humano del modelo, que busca crear un entorno digno y acogedor para quienes atraviesan situaciones de crisis. La iniciativa no solo se enfoca en brindar servicios, sino en generar confianza y facilitar la recuperación a largo plazo.

El concejal Jim Harrity se unió a la alcaldesa Parker, a los concejales Lozada y Squilla, y a líderes comunitarios durante el corte de cinta y jornada de puertas abiertas del centro. Harrity destacó que “cada residente de Filadelfia merece acceso a los recursos y oportunidades necesarios para salir adelante” y expresó su expectativa de que el centro tenga un impacto positivo duradero en la comunidad de Kensington y en toda la ciudad.

Aunque las autoridades reconocen que la crisis de adicciones y la falta de vivienda en Kensington continúa, coinciden en que esta iniciativa representa un cambio importante hacia una respuesta más coordinada, integral y centrada en la recuperación.