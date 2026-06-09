San Juan.– El 31 % de los puertorriqueños asegura que la situación económica de su hogar está «peor» en este 2026 en comparación con el año pasado, según una encuesta hecha y presentada este martes por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) de la isla.

Igualmente, y de acuerdo con un avance en los hallazgos de la Radiografía del Consumidor 2026 de MIDA, el 66 % de los caribeños indicó que «ven de manera negativa la situación actual» económica y un 54 % «piensa que estará peor en un año».

Sobre el particular, el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso, dijo en un comunicado que estos resultados podrían tratarse de una combinación de factores, entre los que se encuentran la «psicología de la incertidumbre que sufre el consumidor».

«Las personas que experimentan alta inflación de manera prologada, y reciben noticias constantes de incertidumbre futura como guerras, aranceles, reducción de fondos federales, entre otros, cambian su comportamiento, lo que podría provocar una contracción en el gasto», sostuvo.

«El consumidor no sabe si los precios seguirán subiendo, si habrá escasez o si la situación derivará en una recesión con despidos. Ante el temor a un futuro incierto, las personas tienden a volverse cautas. No necesariamente es que no puedan consumir, es que piensan que no deben», destacó.

Bajo el lema ‘La lógica de compra del consumidor, de la ecuación de valor a la decisión de compra’, Radiografía del Consumidor 2026 analiza cómo continúa evolucionando el consumidor puertorriqueño en medio de un entorno de incertidumbre económica, cambios globales y transformaciones sociales que impactan directamente la forma en que las personas viven, priorizan y compran.

Por su parte, el presidente de MIDA, Félix Aponte, añadió que otros hallazgos principales que reflejó el estudio fueron las leves reducciones en la mayoría de las partidas del gasto mensual del consumidor.

Según detalló, la partida de alimentos reflejó una reducción en el gasto de 5 % o 19 dólares, mientras que el gasto en productos del hogar se redujo un total de 18 dólares, equivalente a un 14 % menos.

El estudio, a su vez, reflejó además que una tercera parte de los encuestados ha considerado mudarse de Puerto Rico en los próximos uno a tres años, debido a la situación económica o a las condiciones del país.

Las dos razones principales que mencionaron los encuestados fueron «una mejor oportunidad económica» (36 %) y «mejor calidad de vida (28 %).

«Vemos que las generaciones más jóvenes y los adultos propensos a criar hijos son las que están considerando irse del país», indicó Aponte.

De los que respondieron que han considerado irse del país, el 57 % pertenece a la generación de 18 a 27 años, y el 37 % pertenece a la generación de 28 a 48 años.

«Esto levanta bandera ante la realidad del envejecimiento poblacional en Puerto Rico», alertó Aponte.