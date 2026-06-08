Estudiante de Penn State muere baleado en presunto intento de robo en el sur de Filadelfia

Un estudiante universitario de 22 años fue asesinado a tiros la madrugada del sábado 5 de junio, cerca de su residencia en el sur de Filadelfia, en un hecho que las autoridades investigan como un posible robo a mano armada.

La víctima fue identificada como Billy Schmidt, estudiante de último año de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State), quien tenía previsto graduarse en diciembre próximo.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. en la cuadra 1900 de Dufferin Street, a pocas cuadras de la vivienda del joven. Schmidt fue alcanzado por disparos y murió a causa de las heridas.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, pudo haber ocurrido durante un intento de asalto. Videos de vigilancia obtenidos por vecinos y entregados a la policía captaron los momentos previos al tiroteo. En las grabaciones se escucha a Schmidt pedir que le devolvieran su teléfono celular segundos antes de que se produjeran los disparos fatales.

La muerte del joven ha conmocionado tanto a su comunidad como a sus familiares y amigos, quienes ahora buscan respuestas mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, la policía no ha realizado arrestos relacionados con el homicidio. Las autoridades continúan revisando las imágenes de vigilancia y recabando información para identificar a los responsables.

Vecinos del sector hicieron un llamado a la comunidad para colaborar con la investigación. Uno de ellos expresó su deseo de que se haga justicia y pidió a cualquier persona que reconozca a los sospechosos en los videos que se comunique con la policía.

“Quiero justicia. Quiero que encuentren al joven que le disparó a Billy”, manifestó el residente. “Si alguien reconoce algo en las imágenes o tiene información sobre los sospechosos, esperamos que dé un paso al frente”.

Mientras tanto, la familia de Schmidt ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a sus seres queridos a afrontar las consecuencias de la tragedia. Su hermana, Anna Schmidt, creó una página en GoFundMe y señaló que los fondos recaudados se destinarán a apoyar a la familia y a honrar la memoria del joven.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que posea información relacionada con el caso que se comunique con la Policía de Filadelfia.