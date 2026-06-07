Filadelfia: presupuesto, violencia y celebraciones marcan la semana del 1 al 7 de junio

Filadelfia, PA. — La primera semana de junio estuvo marcada por una combinación de actividad política clave, eventos comunitarios multitudinarios y nuevos episodios de violencia armada, mientras la ciudad también enfrentaba una ola de calor que afectaba la vida diaria de miles de residentes.

En el ámbito gubernamental, el Concejo Municipal avanzó en la aprobación preliminar de un presupuesto de cerca los $7 mil millones para el año fiscal 2027, impulsado por la alcaldesa Cherelle Parker. Sin embargo, el plan sufrió modificaciones importantes luego de que los concejales rechazaran varios impuestos propuestos, entre ellos un cargo de $1 por los viaje en plataformas como Uber y Lyft, así como gravámenes a las entregas y los hospedajes.

La decisión refleja tensiones sobre el costo de vida en la ciudad, aunque las autoridades deberán votar el presupuesto definitivo en los próximos días de junio.

Mientras tanto, Filadelfia celebró el inicio del Mes del Orgullo LGBTQ+ con su tradicional desfile y festival en Center City, que reunió a miles de personas durante el fin de semana. Las autoridades implementaron cierres de calles y ajustes en el transporte público para facilitar la realización de los eventos masivos.

No obstante, la semana también estuvo marcada por la violencia. Entre los incidentes más impactantes, un estudiante universitario de Penn de 22 años fue asesinado a tiros en el sur de la ciudad en lo que se investiga como un intento de robo.

Asimismo, un repartidor de pizza murió tras ser atacado mientras atendía una orden en una vivienda vacía en el norte de Filadelfia, y un hombre resultó herido en un tiroteo dentro de un hotel el 7 de junio, con una mujer bajo custodia.

Estos hechos se suman a una serie de episodios violentos que continúan preocupando a las comunidades locales.

En el ámbito climático, la región experimentó una intensa ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 90 grados Fahrenheit durante varios días consecutivos. La situación obligó al cierre de decenas de escuelas y llevó a autoridades a emitir recomendaciones para evitar actividades al aire libre en las horas pico.

Finalmente, en deportes, los Philadelphia Phillies mantuvieron un rendimiento competitivo a inicios de junio, con un récord cercano a .500 y victorias importantes como la lograda frente a los Padres el 4 de junio, aunque también registraron derrotas recientes que evidencian altibajos en el equipo.

En conjunto, la semana reflejó una ciudad en movimiento: con avances en la planificación económica, una intensa vida cultural y social, pero también con desafíos persistentes en materia de seguridad pública y de condiciones climáticas extremas.