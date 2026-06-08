Los globos de papel metálico han afectado a casi 1,300 clientes en lo que va del año.

Con la temporada de graduaciones en marcha, PECO recuerda a los clientes que tengan precaución al celebrar con globos de mylar. Cuando estos globos metálicos entran en contacto con líneas eléctricas o equipos eléctricos, su recubrimiento puede provocar sobrecargas que dañan la infraestructura, interrumpen el servicio y afectan el medio ambiente.

En 2025, hubo 55 apagones en los que más de 12,000 clientes de PECO se quedaron sin electricidad debido a globos de mylar en contacto con la infraestructura eléctrica. En lo que va de 2026, ya se han registrado 17 interrupciones causadas por globos metálicos, afectando a casi 1,300 clientes.

Este tipo de interrupciones se pueden prevenir. PECO recomienda a los clientes seguir estos consejos para reducir apagones relacionados con globos y garantizar la seguridad:

Los globos metálicos nunca deben soltarse al aire libre.

Mantenga siempre los globos atados y sujetos a un peso.

Deseche adecuadamente los globos metálicos perforándolos para liberar el helio y evitar que vuelen.

NUNCA toque una línea eléctrica. No intente recuperar un globo o juguete enredado en cables eléctricos. Para asistencia, llame a PECO al 1-800-841-4141.

No intente recuperar un globo o juguete enredado en cables eléctricos. Para asistencia, llame a PECO al 1-800-841-4141. Asuma siempre que las líneas eléctricas están energizadas y mantenga una distancia de al menos 10 pies (aprox. 3 metros) entre usted, sus pertenencias y cualquier objeto que transporte.

Los clientes de PECO pueden obtener más información sobre consejos de seguridad en: peco.com/Safety.