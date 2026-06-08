Esto es lo que hay que saber de los 16 estadios que albergarán el Mundial 2026

Los partidos del Mundial 2026 se escenificarán en 16 estadios de Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA modificó el nombre de muchos de los estadios durante el torneo porque las empresas que pagaron los derechos de denominación no son patrocinadores de la FIFA.

Arrowhead Stadium (llamado Kansas City Stadium por la FIFA)

Capacidad: 73.000 (la FIFA dice que las cifras publicadas están sujetas a cambios)

Ubicación: Kansas City, Missouri

Partidos: Argentina vs. Argelia (16 de junio), Ecuador vs. Curazao (20 de junio), Túnez vs. Holanda (25 de junio), Argelia vs. Austria (27 de junio), octavos de final (3 de julio), cuartos de final (11 de julio)

Qué saber: Inaugurado en 1972, el estadio se llama formalmente GEHA Field at Arrowhead Stadium desde 2021. Es sede de los Chiefs de la NFL desde 1972, está a 8,5 millas del centro de Kansas City, Missouri, y no tiene acceso ferroviario. El comité anfitrión de Kansas City anunció que habrán autobuses que costarán 15 dólares ida y vuelta los días de partido. El recinto está junto al Kauffman Stadium, sede de los Reales de Kansas City de las Grandes Ligas. Arrowhead iba a albergar el Super Bowl de 2015, pero el partido se trasladó a Glendale, Arizona tras fracasar la aprobación de una propuesta de impuesto sobre las ventas que habría financiado un techo retráctil para ambos recintos. Según Guinness World Records, el estadio estableció una marca de la multitud más ruidosa en un evento deportivo al aire libre con 142,2 decibelios en un partido de los Chiefs contra los Patriots de Nueva Inglaterra el 29 de septiembre de 2014. El estadio también fue sede del equipo de Kansas City de la MLS de 1996 a 2007. Los Chiefs tienen previsto mudarse en 2031 a un estadio cubierto planificado que se construirá en Kansas City, Kansas, cerca del Kansas Speedway.

Una vista general del Estadio Arrowhead mientras es renombrado como Estadio de Kansas City, el lunes 11 de mayo de 2026, de cara a los partidos de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)

AT&T Stadium (Dallas Stadium)

Capacidad: 94.000

Ubicación: Arlington, Texas

Partidos: H vs. Japón (14 de junio), Inglaterra vs. Croacia (17 de junio), Argentina vs. Austria (22 de junio), Japón vs. Suecia (25 de junio), Jordania vs. Argelia (27 de junio), dieciseisavos de final (30 de junio y 3 de julio), octavos de final (6 de julio), semifinal (14 de julio).

Qué saber: El estadio con techo retráctil, inaugurado en 2009, es la sede de los Cowboys de Dallas de la NFL y se conoce como Jerry’s World por el propietario de los Cowboys, Jerry Jones. Fue sede del Super Bowl de 2011, del campeonato de fútbol americano de la NCAA de 2015 y del Final Four de baloncesto de la NCAA de 2014, que volverá a albergar en 2030. El récord de asistencia fue de 105.121 personas para un partido de los Cowboys ante los Giants de Nueva York el 20 de septiembre del 2009, y 108.713 estuvieron en el Juego de Estrellas de la NBA de 2010. Cuatro pantallas de video cuelgan a 90 pies sobre el campo, incluidas dos de 40 por 22 metros orientadas hacia las bandas y dos de 15,8 por 9 metros orientadas hacia las líneas de fondo. El estadio está a unos 32 kilómetros de Dallas y junto al Globe Life Field, sede de los Rangers de Texas de la MLB, y al Choctaw Stadium, el antiguo estadio de los Rangers que se reconfiguró para fútbol americano cuando el equipo se mudó a su nuevo recinto en 2020. Se instaló césped sobre el pasto sintético. La estación de tren más cercana, Centreport Station del Trinity Railway Express, está a 12,8 kilómetros del AT&T y ofrecerá autobuses gratuitos al estadio los días de partido. El Cotton Bowl, a unos 30,5 kilómetros al este en Dallas, fue sede en 1994.

Gillette Stadium (Boston Stadium)

Capacidad: 65.000

Ubicación: Foxborough, Massachusetts

Partidos: Haití vs. Escocia (13 de junio), Irak vs. Noruega (16 de junio), Escocia vs. Marruecos (19 de junio), Inglaterra vs. Ghana (23 de junio), Noruega vs. Francia (26 de junio), dieciseisavos de final (29 de junio), cuartos de final (9 de julio)

Qué saber: Ubicado a 46,6 kilómetros al suroeste de Boston y a 40 kilómetros al noreste de Providence, Rhode Island, el estadio se inauguró en 2002 y es sede de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL y del New England Revolution de la MLS. Sustituyó al adyacente Foxboro Stadium, sede del Mundial de 1994. Se instaló césped sobre el pasto sintético. El servicio de tren al estadio de la Massachusetts Bay Transportation Authority se limita a los días de eventos y costará 80 dólares de ida y vuelta los días de partidos del Mundial, frente a 20 dólares para partidos de la NFL y la MLS. El servicio de autobús desde Boston costará 95 dólares de ida y vuelta los días de partido del Mundial.

Hard Rock Stadium (Miami Stadium)

Capacidad: 65.000

Ubicación: Miami Gardens, Florida

Partidos: Arabia Saudí vs. Uruguay (15 de junio), Uruguay vs. Cabo Verde (21 de junio), Brasil vs. Escocia (24 de junio), Colombia vs. Portugal (27 de junio), dieciseisavos de final (3 de julio), cuartos de final (11 de julio), partido por el tercer puesto (18 de julio)

Qué saber: Inaugurado en 1987, el estadio es la sede de los Dolphins de Miami de la NFL. También albergó a los Marlins de Miami de la MLB cuando comenzaron a jugar en 1993 hasta 2011, antes de mudarse a un nuevo estadio cerca del centro de Miami, y desde 2019 es sede del Abierto de Miami de tenis. Hard Rock está a unos 25 kilómetros al norte del centro de Miami y a 40 kilómetros al sur de Fort Lauderdale y no cuenta con servicio ferroviario cercano. La FIFA ha organizado autobuses desde la estación Aventura del tren Brightline. Una remodelación que comenzó en 2015 añadió un techo al estilo de los estadios de fútbol que protege a los aficionados de la lluvia. Hard Rock ha sido sede del Super Bowl seis veces, superado solo por las ocho del Superdome de Nueva Orleans, y del campeonato de fútbol americano de la NCAA dos veces, con un tercer partido programado para 2030. El estadio albergó la final de la Copa América 2024, que comenzó con 82 minutos de retraso por incidentes con la multitud fuera del recinto.

Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium)

Capacidad: 71.000

Ubicación: Santa Clara, California

Partidos: Catar vs. Suiza (13 de junio), Austria vs. Jordania (16 de junio), Turquía vs. Paraguay (19 de junio), Jordania vs. Argelia (22 de junio), Paraguay vs. Australia (25 de junio), dieciseisavos de final (1 de julio),

Qué saber: El estadio, inaugurado en 2014, es la sede de los 49ers de San Francisco 49ers y albergó el Super Bowl en 2016 y 2026, además del campeonato de fútbol americano universitario de la NCAA en 2019. Está en Silicon Valley, hogar de muchas empresas tecnológicas, a unos 69 kilómetros al sur de San Francisco, y cuenta con servicio regular de Caltrain. Levi’s es la única sede de Estados Unidos a la que no se le asignó un partido más allá de los dieciseisavos de final. El Stanford Stadium, a unos 21 kilómetros al noroeste, fue sede del Mundial de 1994.

Un gran mensaje “We Are Philadelphia” aparece en el marcador del estadio durante la transición del Lincoln Financial Field hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Filadelfia el 13 de mayo de 2026. (Foto: Taíno Studios)

Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadium)

Capacidad: 69.000

Ubicación: Filadelfia

Partidos: Costa de Marfil vs. Ecuador (14 de junio), Brasil vs. Haití (19 de junio), Francia vs. Irak (22 de junio), Curazao vs. Costa de Marfil (25 de junio), Croacia vs. Ghana (27 de junio), octavos de final (4 de julio)

Qué saber: Conocido como el Linc e inaugurado en 2003, el estadio es la sede de los Philadelphia Eagles de la NFL. Forma parte del South Philadelphia Sports Complex, a un corto trayecto en el metro de SEPTA desde el centro, y está junto al Citizens Bank Park, sede de los Phillies de la MLB; el Xfinity Mobile Arena, sede de los 76ers de la NBA y los Flyers de la NHL; y Stateside Live!, un complejo de restaurantes y entretenimiento. SEPTA cobra 2,90 dólares por el servicio al estadio y ofrece servicio gratuito al salir después de los partidos del Mundial. El Linc sustituyó al Veterans Stadium, el recinto multiusos que fue sede de los Phillies y los Eagles. El partido de octavos de final tendrá una ceremonia previa que conmemorará el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia.

Lumen Field (Seattle Stadium)

Capacidad: 69.000

Ubicación: Seattle

Partidos: Bélgica vs. Egipto (15 de junio), Estados Unidos vs. Australia (19 de junio), Bosnia-Herzegovina vs. Catar (24 de junio), Egipto vs. Irán (26 de junio), dieciseisavos de final (1 de julio), octavos de final (6 de julio)

Qué saber: Lumen Field, a un corto paseo o a un trayecto en el tren ligero Sound Transit Link desde el centro, se inauguró en 2002. Es la sede de los Seahawks de la NFL y los Sounders de la MLS. Está junto al T-Mobile Park, sede de los Marineros de la MLB. Los equipos de la NFL y la MLB compartían el Kingdome. Se instaló césped sobre el pasto sintético.

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium)

Capacidad: 75.000

Ubicación: Atlanta

Partidos: España vs. Cabo Verde (15 de junio), República Checa vs. Sudáfrica (18 de junio), España vs. Arabia Saudí (21 de junio), Marruecos vs. Haití (24 de junio). Congo vs. Uzbekistán (27 de junio), dieciseisavos de final (1 de julio), octavos de final (7 de julio), semifinal (15 de julio).

Qué saber: Inaugurado en 2017, el recinto del centro con techo retráctil y es la sede de los Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS. Fue sede del Super Bowl en 2019 y está programado para volver a serlo en 2028. El estadio también fue sede del partido por el campeonato de fútbol americano universitario de la NCAA en 2018 y 2025, y está programado para albergar el Final Four de baloncesto de la NCAA en 2031. Por el costo, la FIFA no insistió en que el logotipo de Mercedes-Benz en la parte superior del techo del estadio se cubriera o retirara. Mercedes-Benz está cerca de dos estaciones del metro MARTA.

MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium)

Capacidad: 82.500

Ubicación: East Rutherford, New Jersey

Partidos: Brasil vs. Marruecos (13 de junio), Francia vs. Senegal (16 de junio), Noruega vs. Senegal junio (22 de junio), Ecuador vs. Alemania (25 de junio), Panamá vs. Inglaterra (27 de junio), dieciseisavos de final (30 de junio), octavos de final (5 de julio), final (19 de julio).

Qué saber: MetLife Stadium, justo al otro lado del río Hudson desde Manhattan en los pantanos de Nueva Jersey, será la sede de la final del Mundial el 19 de julio. Es sede de los Giants y Jets de Nueva York que se inauguró en 2010 y sustituyó al vecino Giants Stadium, sede del Mundial de 1994. Con sus asientos grises, se le ha considerado uno de los recintos nuevos más feos de la NFL. Está rodeado de estacionamientos y junto al hipódromo Meadowlands Racetrack y el centro comercial American Dream Mall. El transporte es limitado, con poco acceso peatonal y un tren que funciona solo en torno a los eventos. New York Jersey Transit cobrará 98 dólares ida y vuelta los días de partidos del Mundial, menos que los 150 anunciados originalmente, pero más que los 12,90 de los días de otros eventos en MetLife. El precio del autobús desde Manhattan, anunciado inicialmente en 80 dólares, se redujo a 20. El estadio albergó la final de la Copa América Centenario 2016. Para ajustarse a las dimensiones especificadas del campo, se retiraron 1.740 asientos en las esquinas. Se reinstalarán antes de la temporada de la NFL.

NRG Stadium (Houston Stadium)

Capacidad: 72.000

Ubicación: Houston

Partidos: Alemania vs. Curazao (14 de junio), Portugal vs. Congo (17 de junio), Holanda vs. Suecia (20 de junio), Portugal vs. Uzbekistán (23 de junio), Cabo Verde vs. Arabia Saudí (26 de junio), dieciseisavos de final (29 de junio), octavos de final (4 de julio)

Qué saber: Inaugurado en 2002, el NRG tiene techo retráctil y es la sede de los Texans de la NFL, que se mudaron desde el Astrodome. Se instaló césped sobre el pasto sintético. El estadio está a unos 9,5 kilómetros del centro y cuenta con servicio del METRORail. El estadio albergó el Super Bowl en 2004 y 2017, el partido por el campeonato de fútbol americano de la NCAA en 2024 y el Final Four de baloncesto de la NCAA en 2011, 2016 y 2023.

SoFi Stadium (Los Angeles Stadium)

Capacidad: 70.000

Ubicación: Inglewood, California

Partidos: Estados Unidos vs. Paraguay (12 de junio), Irán vs. Nueva Zelanda (15 de junio), Suiza vs. Bosnia-Herzegovina (18 de junio), Bélgica vs. Irán (21 de junio), Turquía vs. Estados Unidos (25 de junio), dieciseisavos de final (28 de junio), dieciseisavos de final (2 de julio), cuartos de final (10 de julio)

Qué saber: Inaugurado en 2020, SoFi se construyó en el sitio del Hollywood Race Course en un suburbio de Los Ángeles cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y es la sede de Los Rams y Chargers de la NFL. UNITE HERE Local 11, que representa a los trabajadores de concesiones de alimentos y bebidas del estadio, ha amenazado con ir a huelga. Aunque hay techo, los laterales están abiertos al aire. Se instaló césped sobre el pasto sintético. El estadio albergó el Super Bowl de 2022 y el campeonato de fútbol americano de la NCAA de 2023. No hay tren adyacente, pero LA Metro ofrece servicio de autobús los días de partido desde la estación LAX/Metro Transit Center Station. La FIFA cobra 250 dólares por partido por estacionar en un garaje del estadio, ubicado a 0,62 millas del recinto, y sube a 300 para algunos partidos. El Rose Bowl, a unos 32 kilómetros en Pasadena, fue sede de las finales del Mundial de 1994 y del Mundial femenino de 1999.

Estadio Akron (Estadio Guadalajara)

Capacidad: 48.000

Ubicación: Guadalajara, México

Partidos: Corea del Sur vs. República Checa (11 de junio), México vs. Corea del Sur (17 de junio), Colombia vs. Congo (23 de junio), Uruguay vs. España (26 de junio)

Qué saber: Inaugurado en 2010, el estadio es la sede de Chivas de México, que lo estrenó con un amistoso contra Manchester United. El recinto albergó las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos de 2011.

Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México)

Capacidad: 83.000

Ubicación: Ciudad de México

Partidos: México vs. Sudáfrica (11 de junio), Colombia vs. Uzbekistán (17 de junio), México vs. República Checa (24 de junio), dieciseisavos de final (30 de junio), octavos de final (6 de julio)

Qué saber: Sede del partido inaugural del torneo de este año, el Azteca se inauguró en 1966 y albergó finales del Mundial en 1970 y 1986. La asistencia a la final fue de 107.412 en 1970 y 114.600 en 1986, pero la capacidad se redujo durante una serie de remodelaciones. Se conoce formalmente como Estadio Banorte. Hay servicio de tren ligero que conecta con el metro. La altitud es de 2.200 metros, lo que supone un desafío para los equipos que viajan desde zonas cercanas al nivel del mar. Los clubes América y Cruz Azul de la Liga MX son los equipos locales actuales del estadio, y entre los equipos que lo fueron en el pasado están Atlante, Atlético Español y Necaxa.

ARCHIVO – Vista del Estadio Azteca de la Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Estadio BBVA (Estadio Monterrey)

Capacidad: 53.500

Ubicación: Monterrey, México

Partidos: Túnez vs. Suecia (14 de junio), Túnez vs. Japón (20 de junio), Corea del Sur vs. Sudáfrica (24 de junio), dieciseisavos de final (29 de junio)

Qué saber: Inaugurado en 2015, el estadio es la sede de Monterrey de la Liga MX. Está en una de las zonas más cálidas que albergarán partidos del Mundial este año, con temperaturas que superan los 32 grados Celsius. El estadio, con un exterior futurista que recuerda a branquias, ofrece vistas a la sierra del Cerro de la Silla.

BMO Field (Toronto Stadium)

Capacidad: 45.000

Ubicación: Toronto

Partidos: Canadá vs. Bosnia-Herzegovina (12 de junio), Ghana vs. Panamá (17 de junio), Alemania vs. Costa de Marfil (20 de junio), Panamá vs. Croacia (23 de junio), Senegal vs. Irak (26 de junio), dieciseisavos de final (2 de julio)

Qué saber: Construido en el sitio del Exhibition Stadium, antigua sede de los Azulejos de Toronto de la MLB y los Toronto Argonauts de la CFL, el BMO se inauguró en 2007 y es la sede del equipo de la MLS de Toronto y de los Argonauts. Su capacidad de 28.180 se amplió para el Mundial con gradas temporales. Se puede llegar al estadio en tranvía y en tren.

B.C. Place (B.C. Place Vancouver)

Capacidad: 54.000

Ubicación: Vancouver, Columbia Británica

Partidos: Australia vs. Turquía (13 de junio), Canadá vs. Catar (18 de junio), Nueva Zelanda vs. Egipto (21 de junio), Canadá vs. Suiza (24 de junio), Bélgica vs. Nueva Zelanda (26 de junio), dieciseisavos de final (2 de julio), octavos de final (7 de julio)

Qué saber: Inaugurado en 1983, B.C. es la sede de los Whitecaps de la MLS, que amenazan con mudarse, y de los BC Lions de la CFL. Una remodelación del techo que comenzó en 2010 lo cambió de fijo a retráctil. El estadio está en el centro y cuenta con servicio de Skytrain. Se instaló césped sobre el pasto sintético. Sede de la final del Mundial femenino de 2015, B.C. también albergó las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010.