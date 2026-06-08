HARRISBURG. – El representante estatal José Giral anunció hoy que su proyecto de ley, que obligaría a que los seguros cubran los análisis de plomo en sangre para mujeres embarazadas y niños de 12 y 24 meses de edad, fue aprobado por la Cámara de Representantes de Pensilvania con apoyo bipartidista.

Esto supone un cambio con respecto a la ley vigente, que se limita a recomendar la realización de pruebas de plomo en estos grupos, a menos que se les considere de alto riesgo. La ley actual no exige que los planes de seguro médico ayuden a cubrir los costos.

«El envenenamiento por plomo es un riesgo significativo para la salud de los niños y las mujeres embarazadas», dijo Giral. «No estamos haciendo un buen servicio a estos grupos vulnerables si solo recomendamos una línea de acción. Este proyecto de ley exigiría a los profesionales de la salud realizar pruebas de plomo en sangre al menos una vez durante el embarazo de una mujer y dos veces antes de que el niño cumpla dos años, a menos que haya una negativa expresa por escrito de la mujer o de los padres del niño».

Según Giral, el plomo puede causar retrasos en el desarrollo, convulsiones y daños en el sistema nervioso en los niños. Durante el embarazo, la exposición al plomo aumenta el riesgo de aborto espontáneo y puede exponer al feto al plomo, lo que puede provocar partos prematuros, órganos subdesarrollados, bajo peso al nacer y problemas futuros de aprendizaje y desarrollo.

Las pruebas tempranas de los niveles de plomo en la sangre ayudan a identificar a los niños que ya han estado expuestos al plomo y a aquellos que podrían estar viviendo en entornos donde hay plomo. Una vez que se sabe que hay exposición al plomo, las familias pueden tomar medidas para reducirla, antes de que provoque problemas de salud graves. Muchas personas no muestran signos ni síntomas visibles de exposición al plomo antes de llegar al punto de intoxicación por plomo.

«Quiero que la gente entienda que la única forma de conocer los niveles de plomo en sangre con la suficiente antelación como para evitar problemas graves es hacerse un análisis de plomo en sangre. Se trata de análisis de sangre sencillos y no invasivos que deberían estar al alcance de todos», afirmó Giral. «Al exigir a los médicos que realicen el análisis y a las compañías de seguros médicos que cubran los costos como lo harían con cualquier otro análisis de sangre, estamos facilitando a las familias el control de su salud y reduciendo los costos».

El proyecto de ley pasa ahora al Senado para su consideración.