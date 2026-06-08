El festival de Tribeca, en Nueva York, estrena este lunes la nueva película del cineasta Carlos Ruiz-Ruiz, ‘Summer of Three’, un retrato de las nuevas generaciones de Puerto Rico protagonizado por su hijo Marcel.

El filme sigue a Javi (Marcel Ruiz), un adolescente puertorriqueño que vive en Los Ángeles y que tras la muerte de su abuelo regresa temporalmente a la isla, donde conoce a Luife (Paolo Schoene) y Kiki (Kiki Montilla).

Entre la naturaleza y el mar de las localidades boricuas de Manatí y Vega Baja, Javi hace frente al duelo y a la vida adulta mientras florece entre los tres amigos un incipiente triángulo amoroso.

Fotograma cedido por M Ruiz Entertainment que muestra a Kiki Marcel Ruiz (i) como Javi, Montilla (c) como Kike, y Paolo Jose Schoene como Luife, durante una escena de la película ‘Summer of Three’ que se estrena este lunes en el festival de Tribeca, en Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/M Ruiz Entertainment)

Una generación que marca «una pauta mundial»

A lo largo de la hora y media que dura el largometraje, padre e hijo ponen el foco en la nueva generación de jóvenes puertorriqueños, no solo a través de los protagonistas sino con la banda sonora, que incluye temas de Bad Bunny y otros artistas boricuos.

«Queríamos hacer un retrato genuino de esta generación de jóvenes en Puerto Rico, que está marcando una pauta mundial, y hacerle pasar al público un verano en la isla», explica Carlos Ruiz en una entrevista virtual con EFE.

La historia de Javi se inspira, en parte, en la migración de la familia Ruiz a Los Ángeles cuando Marcel tenía nueve años: «Él dejó todo acá, los amigos y el idioma, para irse, pero nunca perdió contacto con Puerto Rico».

«Es esa cuestión de la diáspora puertorriqueña o de cualquier país, que cuando te vas alzas más la bandera y te quieres llevar tu cultura contigo», resaltó el cineasta desde su residencia en Puerto Rico.

Marcel, que vive actualmente en Nueva York, explica que a la hora de elaborar el guion junto a su padre también influyó enormemente su etapa universitaria, unos años en los que pasó «más tiempo de lo normal» en Puerto Rico.

Fotograma cedido por M Ruiz Entertainment que muestra a Marcel Ruiz como Javi, y a Kiki Montilla como Kiki, durante una escena de la película ‘Summer of Three’ que se estrena este lunes en el festival de Tribeca, en Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/M Ruiz Entertainment)

La gentrificación de la isla

Como telón de fondo de ‘Summer of Three’ esta el estatus «colonial» de la isla, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, y su notable gentrificación.

«Lo chulo de representar a esta nueva generación puertorriqueña es que a través de los años hay una conciencia cada vez mayor de ser una colonia, como que es parte de nuestra identidad», opina Marcel.

Pero, incide, no se trata solo de eso, sino de «ser de alguna manera revolucionarios»: «Eso se refleja en nuestro orgullo individual por nuestra isla, que no importa cuán pequeña sea porque lo que logramos a nivel mundial siempre es mucho más grande».

Su padre menciona el impulso internacional que está teniendo Puerto Rico debido a la cobertura mediática y a fenómenos como el reguetón, que ahora tiene como uno de sus máximos exponentes a Bad Bunny.

Y hace referencia a la gentrificación de la isla: «Nosotros vamos a lugares que eran sitios callados, con restaurantes de abuelitas, y ahora hay filas de turistas esperando para entrar».

«Se siente que estamos perdiendo un poco de lo que amamos y lo que estamos tan orgullosos de tener. Eso incluye tanto apartamentos en el barrio de San Juan, como playas o el idioma», apunta por su parte Marcel.

Aunque la película destaca por su jerga y sus historias puertorriqueñas, en realidad pretende contar una historia local «que puede pasar en cualquier parte del mundo».

«Cuando estudié cine me di cuenta de que eso es lo que hacen el cine de Argentina o Cuba, y dije, ¿por qué no estamos haciendo eso?», explicó el director.

El filme competirá en la sección de narrativa estadounidense y se proyectará los días 8, 9 y 11 de junio en varios cines de la ciudad que ya han vendido todas sus butacas.