Un adolescente de 16 años fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado por su presunta participación en el tiroteo que cobró la vida de otro menor la noche del miércoles 3 de junio en Norristown, informaron las autoridades.

La víctima fue un adolescente de 15 años (Javon Oyola), estudiante de Norristown Area High School.

El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Kevin R. Steele, y el jefe de policía de Norristown, Michael Trail, anunciaron el arresto de Alex Herrera, residente de Norristown, en relación con la muerte de Javon Oyola, de 15 años.

Según la investigación, el incidente ocurrió aproximadamente a las 8:38 p.m. en Haws Alley, cerca de George Street. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Oyola tendido en el callejón con una herida de bala en la cabeza.

La víctima fue trasladada de emergencia al Centro de Trauma de Paoli, donde poco después fue declarado muerto.

Durante el procesamiento de la escena, los investigadores recuperaron un cartucho sin disparar de calibre .40 y el casquillo de una bala disparada del mismo calibre. También encontraron un teléfono celular que, según determinaron después, le pertenecía a Herrera.

La Policía de Norristown y los detectives del condado de Montgomery iniciaron una investigación conjunta por homicidio. Como parte de las pesquisas, revisaron varios videos públicos grabados en las inmediaciones del lugar del tiroteo. Las imágenes mostraban a numerosos menores huyendo de la zona tras escucharse el disparo.

De acuerdo con las autoridades, en los videos se observó a Herrera corriendo mientras sostenía, aparentemente, algo que llevaba en la cintura. Poco después, fue localizado y detenido por agentes de la Policía de Norristown cerca de la escena del crimen.

La investigación también reveló que dos grupos de adolescentes se reunieron en tres ocasiones esa noche con la intención de provocar una pelea. Sin embargo, tuvieron que cambiarse de ubicación debido a la cercanía de la vigilancia policial. Según los investigadores, fue durante el tercer enfrentamiento cuando se produjo el disparo que acabó con la vida de Oyola, estudiante de noveno grado en la Norristown High School.

Herrera enfrenta cargos por asesinato en primer grado, asesinato en tercer grado, portar un arma de fuego sin licencia, posesión de un arma de fuego por un menor de edad y posesión de un instrumento del crimen.

El adolescente permanece bajo custodia en el Centro Juvenil del Condado de Montgomery a la espera de su audiencia de acusación formal, tras la cual se fijará una audiencia preliminar.

Las autoridades recordaron que los cargos penales constituyen únicamente acusaciones y que todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada ante un tribunal.

Actualización 11 de junio 07:07 am

Según trascendió en redes sociales, Alex había sido víctima de acoso por mucho tiempo, y en el momento del disparo, se estaba defendiendo de una golpiza, algo que aún no han confirmado las autoridades