Un recurso legal de última hora impidió la expulsión de José, un ciudadano venezolano con Estatus de Protección Temporal vigente, cuando estaba a minutos de ser deportado de los Estados Unidos.

A pesar de contar con una protección migratoria válida y tener activo un proceso de inmigración familiar, José enfrentó un procedimiento de expulsión que avanzó hasta el último momento. El caso expone una realidad que afecta a miles de inmigrantes: tener un beneficio migratorio vigente no elimina automáticamente el riesgo de errores administrativos, retrasos del sistema o interpretaciones incorrectas dentro del aparato migratorio estadounidense.

El elemento legal que marcó la diferencia fue una acción de hábeas corpus interpuesta ante un tribunal federal por mi equipo de Benme Legal. Este recurso, que permite cuestionar la legalidad de una detención o expulsión ante un juez, logró frenar el proceso en el momento en que los canales tradicionales de inmigración parecían agotados. La medida abrió la puerta a una revisión judicial y evitó una consecuencia irreversible.

El caso también involucró el alivio declaratorio emitido por el juez Edward Chen en diciembre de 2025, una decisión que refuerza las protecciones disponibles para ciertos beneficiarios del TPS y establece límites frente a detenciones que contradicen ese estatus migratorio.

El contexto es especialmente sensible. Desde 2025, el gobierno de Trump puso fin al TPS venezolano, dejando a cientos de miles de beneficiarios en una situación de alta vulnerabilidad migratoria. El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la orden del juez Chen que buscaba mantener el TPS para venezolanos, mientras el caso sigue su curso en los tribunales de apelación.

En ese escenario de incertidumbre jurídica, el litigio federal de hábeas corpus se posiciona como ejemplo de cómo este tipo de herramientas pueden prevenir deportaciones derivadas de fallas procedimentales y garantizar que las protecciones legales sean aplicadas correctamente.

Para la comunidad inmigrante venezolana, el caso refuerza la importancia de conocer el alcance de cada beneficio migratorio, mantener los procesos actualizados y actuar con rapidez ante cualquier notificación del sistema. La diferencia entre permanecer o ser deportado puede medirse en horas.

* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración. https://www.benmelegal.org/