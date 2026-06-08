Un conocido barbero dominicano, Carlos Manuel Gil Reyes, de 29 años, y quien atendía en un negocio ubicado sobre la Rising Sun Avenue falleció ahogado el fin de semana en las aguas del río Delaware.

Según las autoridades, Carlos junto a unas 20 personas habían ido a celebrar con varios amigos el viernes 5 de junio por la tarde paseando en varios botes. Después decidieron dar un paseo en bote, y dos de ellos decidieron tirarse al agua a nadar; pero solo un regresó, el otro, Carlos Manuel, desapareció en las aguas del río.

Los amigos dieron la alarma y poco después de la media noche el cuerpo de bomberos y la guardia costera se movilizaron para empezar la búsqueda del hombre reportado como desaparecido; pero después de muchas horas, la búsqueda no tuvo resultados, haciendo que poco a poco se apagara la esperanza de sus amigos de encontrarlo con vida.

Uno de sus amigos, Junior Rondón, recordó a Carlos como “un hombre tranquilo, alegre, trabajador y conversador, que cada mañana acudía puntual a la barbería para ganarse el sustento con su trabajo. Nos ha causado mucho dolor y mucha tristeza esta noticia”.

Aunque las esperanzas de encontrarlo con vida se fueron desvaneciendo, sus amigos, familiares y conocidos suplicaron a las autoridades que no se detuviera la búsqueda, de modo que los organismos de socorro siguieron escaneando el río, especialmente en las cercanías del muelle de barcos de Torresdale.

Finalmente, la tarde del lunes 8 de junio sus restos fueron encontrados por los cuerpos de búsqueda que habían continuado el trabajo de escanear las orillas y la superficie del río.

La Policía de Palmyra Township, Burlington County, confirmó el hallazgo por escrito diciendo que «el hombre que encontramos es fiel a la descripción provista del desaparecido tras el incidente en Hawks Island. Fue identificado como Carlos Gil Reyes, de 31 años, y residente de Nueva York”. El comunicado también afirma que la investigación seguirá activa para determinar las causas de la muerte de la víctima.