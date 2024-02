Durante las pasadas semanas se han venido registrando casos de sarampión en la región, por lo que la Ciudad está trabajando para identificar a todas las personas que puedan haber estado expuestas.

Esta semana el Departamento de Salud informó un nuevo caso confirmado, para un total de 9 casos (8 casos de Filadelfia, un caso fuera de Filadelfia).

Si bien el 93 por ciento de los niños de Filadelfia están vacunados contra el sarampión, sigue siendo un virus peligroso.

Alrededor del 90% de las personas que tienen contacto cercano con una persona infectada contraerán sarampión si no están vacunadas.

Aproximadamente 1 de cada 5 personas no vacunadas que contrae sarampión en los Estados Unidos es hospitalizada.

Hasta 1 de cada 20 niños con sarampión contrae neumonía, la causa más común de muerte por sarampión en niños pequeños.

Aproximadamente 1 de cada 1,000 niños que contraen sarampión desarrollarán encefalitis o inflamación del cerebro, lo que puede provocar convulsiones y dejar al niño sordo o con discapacidad intelectual.

Casi de 1 a 3 de cada 1,000 niños que se infectan con sarampión morirán por complicaciones respiratorias y neurológicas.

El nuevo caso reportado es el quinto caso asociado con el brote de guardería reportado anteriormente.

El Departamento de Salud está coordinando una serie de oportunidades de vacunación para garantizar que los niños y adultos que necesitan también una vacuna contra las paperas y la rubéola puedan vacunarse de forma gratuita en la comunidad.

Las personas que deseen vacunarse no necesitan ninguna identificación; una factura de luz, agua etc., con la dirección te calificará como residente. Si las personas que buscan vacunarse tienen seguro, se les solicita que traigan esa información. Sin embargo, no es necesario tener seguro para vacunarse.

Horarios de vacunación: lunes – jueves, 10 a. m. – 12 p. m. Y 1 – 3 p.m.

Centro de salud 3, 555 S. 43rd Street, 19104

Centro de salud 4, 4400 Haverford Avenue, 19104

Centro de Salud 5, 1900 N. 20. Calle, 19121

Sábado 20 de enero de 2024, de 8 a. m. a 12 p. m.

Centro de Salud 10

2230 avenida Cottman, 19149

Sábado 27 de enero de 2024, de 8 a. m. a 12 p. m.

Centro de Salud 10

2230 avenida Cottman, 19149

Sábado 10 de febrero de 2024, de 8 a. m. a 12 p. m.

Centro de Salud 10

2230 Avenida Cottman, 19149

Cualquier niño en Filadelfia puede vacunarse en cualquier centro de salud de la ciudad. Comuníquese con el centro de llamadas al (215) 685-2933 para programar una cita.

Si estuviste en cualquiera de los sitios anteriores en los días indicados, es posible que haya sestado expuesto al sarampión.

Las personas son inmunes al sarampión si:

Nacieron antes de 1957.

Ya han tenido sarampión.

Han recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión (generalmente administrada como vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, o MMR) y no están inmunocomprometidos.

Si eres inmune al sarampión, no tienes que hacer nada, incluso si estuviste en esos edificios en las fechas indicadas.

Si no eres inmune al sarampión

Debes tomar precauciones si puedes haber estado expuesto y no eres inmune al sarampión. Esto incluye a los bebés menores de 12 a 15 meses, que generalmente aún no han sido vacunados.

Comunícate con el proveedor de atención médica o pediatra de inmediato, especialmente si no te sientes bien. Informar al médico acerca de la posible exposición al sarampión.

Avisa a tu proveedor de atención médica antes de visitarlo.

Quédate en casa. Podrías transmitir el sarampión a personas vulnerables, por lo que debes ponerse en cuarentena.

Si no estás seguro de si eres inmune

Si estuviste expuesto al sarampión en una fecha y lugar mencionados anteriormente, debes:

Comunícate con tu proveedor de atención médica o pediatra de inmediato, especialmente si no te sientes bien. Puedes revisar tus registros de vacunación para asegurarte de que hayas recibido ambas dosis de la vacuna MMR.

Usa mascarilla en espacios públicos cerrados y cerca de cualquier persona que no esté vacunada, hasta que conozca su estado. Esto ayudará a evitar que otras personas se expongan.

Síntomas del sarampión

Cada persona que tiene sarampión puede infectar a docenas de personas. Los síntomas suelen aparecer una o dos semanas después de la infección y entre ellos están: fiebre alta- tos -moqueo- ojos rojos y llorosos o conjuntivitis. Días después aparecen:

Manchas Koplik, que son pequeñas manchas blancas que pueden aparecer en la boca.

Sarpullido por sarampión, que generalmente comienza como manchas planas que aparecen en la cara en la línea del cabello y se extienden hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies.

Una fiebre aún más alta, que puede presentarse cuando aparece la erupción.

En las personas con colores de piel más claros, la erupción puede aparecer roja. En las personas con colores de piel más oscuros, el enrojecimiento puede ser más difícil de ver, o puede parecer morado o más oscuro que la piel circundante.

Si no está vacunado, vacúnese de inmediato

Comuníquese con su proveedor de atención médica acerca de las vacunas tiene hijos que tienen al menos un año y no han sido vacunados.

La vacuna MMR, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, es extremadamente segura y eficaz para prevenir el sarampión. La vacuna MMR se ha utilizado de manera segura durante décadas y protege a millones de estadounidenses. Dos dosis de la vacuna tienen una eficacia del 97% en la prevención del sarampión. Es muy poco probable que las personas que han recibido dos dosis de la vacuna y no están gravemente inmunocomprometidas contraigan sarampión.

Los niños deben recibir su primera dosis de la vacuna entre los 12 y los 15 meses de edad. Deben recibir su segunda dosis entre los 4 y los 6 años. Si no se ha recibido ambas dosis antes de los 6 años, se debe recibir la primera o segunda dosis lo antes posible. Los bebés de 6 a 11 meses que viajan al extranjero deben recibir una dosis temprana de MMR.

Habla con su proveedor de atención médica para saber cómo puede recibir la vacuna MMR. Mas información en City health centers.

