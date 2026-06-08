La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde, Zohran Mamdani, anunciaron este lunes que la ciudad acogerá una gran fiesta de visionado (watch party) para la final del Mundial de Fútbol el próximo 19 de julio en Central Park, que tendrá capacidad para unas 50.000 personas.

Para acceder al evento, que será gratuito, los interesados deberán registrarse en un sorteo de entradas que abrirá el próximo jueves 11 a las 10.00 hora local y estará disponible hasta el 16 de julio.

«Nueva York no solo acoge el Mundial de Fútbol, Nueva York es el Mundial de Fútbol», declaró emocionada la gobernadora a unos días de que empiece la competición en una rueda de prensa junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Nueva York/Nueva Jersey es una de las sedes del torneo y es la anfitriona de la final del próximo 19 de julio, que se jugará en el MetLife Stadium.

Shakira, Madonna y BTS protagonizarán un espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo, que los organizadores ya equiparan al de la Super Bowl.

Se ha reservado un 20 % de las entradas de la fiesta, unas 10.000, para grupos de fútbol juvenil, organizaciones comunitarias y asociaciones sin ánimo de lucro, para que todo el mundo pueda asegurarse un asiento.

Además de la de Central Park, se celebrarán otros visionados en los cinco distritos de la ciudad.

«En un momento en el que las experiencias deportivas y los recuerdos que estas crean se han vuelto cada vez más inalcanzables para la clase trabajadora, haremos que esta fiesta para ver el partido sea 100 % gratuita. No tendrás que gastarte miles de dólares para ver la final junto a tus vecinos neoyorquinos», declaró Mamdani.

El alcalde hizo referencia a los precios muy elevados que están alcanzando las entradas del Mundial y de las finales de la NBA, que se juegan estos días.

Para intentar hacerlo más accesible, Mamdani anunció hace unas semanas un sorteo de 1.000 entradas para partidos del Mundial a 50 dólares, con transporte gratuito de ida y vuelta al estadio MetLife.

El anuncio coincidió con la inauguración de ‘FIFA Arena’, una minicancha de fútbol instalada en Central Park con motivo de la competición.