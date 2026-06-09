México.- En la puesta en escena del fútbol, el Estadio Azteca estrenará el próximo jueves su tercer acto, como sede de la primera Copa del Mundo en la época de la Inteligencia artificial, abierta a 48 selecciones nacionales.

Pasado el mediodía de este 11 de junio, el Azteca, situado en el sur de la Ciudad de México, se convertirá en el primer escenario de tres Copas, después de haber sido la casa de la de 1970, ganada por el Brasil de Pelé; y la de 1986, conquistada por la Argentina de Diego Armando Maradona.

Que los dos futbolistas más grandes de los primeros 2000 años después de Cristo hayan vivido en el estadio mexicano el día más importante de sus carreras deportivas, debería ser suficiente para considerar al Azteca como una mezquita sagrada del fútbol. Pero hay más.

Fotografía de ra en la que puede verse en una imagen de archivo del 29 de junio de 1986 al argentino Diego Armando Maradona con el trofeo de la Copa del Mundo que su selección conquistó en México. (Foto: EFE)

Pelé y Maradona, campeones en el Azteca

Pelé fue el héroe de la victoria en el Mundial, al ganarle la final a Italia por 4-1. Humilde, pícaro, genio en la cancha, cautivó a la gente de Guadalajara, donde su país jugó casi todos los partidos del Mundial de 1970, y luego se trasladó al Azteca para allí ganar su tercera Copa del Mundo.

Maradona se hizo campeón el 29 de junio, cuando Argentina derrotó por 3-2 a Alemania, aunque fue una semana antes, en los cuartos de final, el día más recordado de Diego. Le metió un gol con la mano a los ingleses y luego responsabilizó a Dios, para, cinco minutos más tarde, hacer el gol más hermoso de los Mundiales. Dejó en el camino a cinco defensores y convirtió de zurda, la confirmación de su condición de artista con la pelota en los pies.

El Azteca, inaugurado en 1966, ha visto pasar por su césped a varios de los mejores jugadores de los últimos 60 años. Allí España estrenó su título mundial al empatar 1-1 en un amistoso con México; allí se mostró en 1967 el legendario portugués Eusebio con el Benfica contra la selección mexicana; allí México le ganó en 1999 la final de la Copa Confederaciones al Brasil de Ronaldinho.

Regresó ‘Dinho’ al Azteca un montón de años después para mostrar su clase con la camiseta del Querétaro de la liga local y confirmarse como otro de los grandes en jugar partidos oficiales en el recinto.

Fotografía de ma, en la que puede verse en una imagen de archivo del 21 de junio de 1970 al brasileño Pelé (d), durante el Mundial de México 1970. (Foto: EFE)

Remodelado, con un césped de primera generación, audio y luces modernas, el Azteca será la cancha en la que el ‘Tri’ se enfrentará el próximo jueves a Sudáfrica en la inauguración del Mundial. Pero el tercer acto de la obra de arte llamada fútbol no será una fiesta exclusiva de mexicanos. En el caso de los futbolistas, para sudafricanos, colombianos, uzbecos y checos, jugar en el coloso, será un plus en su experiencia mundialista.

Sudáfrica se enfrentará el 11 de junio en la inauguración al dueño de casa; Colombia a Uzbekistán, el 17; y México a la República Checa, el 24, en los tres encuentros de la fase de grupos en la capital mexicana.

Pelé, Eusebio, Maradona, Franz Beckenbauer, Ronaldinho, Iker Casillas, Iván Zamorano y Sergio Ramos son algunos de los grandes que han pisado la cancha del Azteca, que en estos días muestra aires de templo para recibir por tercera vez a los dioses del fútbol.